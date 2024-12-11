موسكو: تصرفات 'إسرائيل' بسوريا تنتهك اتفاقية فض الاشتباك

قالت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا ان تصرفات الكيان الإسرائيلي في سوريا تُعد انتهاكًا لاتفاقية فض الاشتباك عام 1974 بين الجانبين.

وصرحت انه من الضروري النظر في الأفعال والأنشطة المحددة للمجموعة المحظورة "هيئة تحرير الشام" عند النظر في استبعادها من قائمة المنظمات الإرهابية.

واضافت ان روسيا تدعو جميع الأطراف في سوريا إلى ضمان سيادة القانون، وحماية المدنيين، ومنع وقوع المزيد من إراقة الدماء.