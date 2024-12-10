اغتيال اشهر عالم كيمياء سوري داخل منزله في دمشق

افادت اوساط إعلامية سورية ، اليوم الثلاثاء ، باغتيال عالم الكيمياء العضوية و الخبير في صناعة الأدوية الدكتور " حمدي إسماعيل ندى " بمنزله في العاصمة السورية دمشق.

وأثارت الجريمة الغامضة ، موجة من الصدمة والحزن لدى الأوساط الأكاديمية والعلمية السورية ، التي وصفت الضحية باحد أبرز العلماء في مجاله، وكانت له إسهامات كبيرة في تطوير الأبحاث الكيميائية على المستويين المحلي والدولي.

وخلال الايام الماضية التي اعقبت سيطرة ارهابيي هيئة تحرير الشام على مدينة حلب، تم اغتيال مدير مركز البحوث العلمية في حلب العالم الدكتور " يروانت أرسلانيان " برصاص قناص عند محاولته الخروج بسيارته من المدينة