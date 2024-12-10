المكتب الاعلامي الحكومي في غزة: الجيش الاسرائيلي يكرس سياسة التجويع ضد سكان القطاع

اكد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة ان ️الجيش الإسرائيلي يكرس سياسة التجويع ضد سكان القطاع خاصة في الشمال بإغلاق المنافذ.

وقال المكتب في بيان :" ان القوات الإسرائيلية تغلق كل معابر قطاع غزة منذ أكثر من 200 يوم".

واضاف :" ان الجيش الإسرائيلي ارتكب مجزرة في بيت حانون شمال القطاع ادت لاستشهاد 25 شخصا".

وواشار الى :" ان ️الجيش الإسرائيلي أعدم أكثر من 1000 طبيب وممرض في جميع انحاء القطاع ، منذ بداية الحرب ".