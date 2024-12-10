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سوريا - لبنان - فلسطين

حصيلة جديدة لضحايا الحرب الإسرائيلية على غزة


أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ431 على القطاع إلى 44.786 شهيدا، و106.188 مصابا.

وجاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 28 شهيدا و54 مصابا خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، داعية ذوي الشهداء ومفقودي الحرب إلى استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر منصات وزارة الصحة.

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