ضابط سوري: تل ابيب دمرت 3 من اهم اسراب دمشق الجوية خلال اقل من 10 دقائق

كشف ضابط بالقوة الجوية السورية، اليوم الثلاثاء (10 كانون الأول 2024)، بان تل ابيب دمرت 3 من اهم اسراب دمشق الجوية خلال اقل من 10 دقائق.

وقال "س- س" وهو ضابط برتبة عقيد في حديث صحفي"، إن " تل ابيب شنت خلال الساعات 24 الماضية سلسلة عنيفة جدا من الغارات الجوية شملت 17 موقعا عسكريا في الخارطة السورية نصفها في دمشق وريفها وشملت 6 قواعد ومعسكرات ومراكز".

وأضاف ان "3 من اهم اسراب القوة الجوية السورية وجميعها طائرات روسية المنشأ حديثة نوعا ما دمرت خلال اقل من 10 دقائق"، مؤكدا أن "بعضها كان محمي في مواقع محصنة لكن يبدو ان تل ابيب كانت تملك خارطة دقيقة لانتشارها لذا كان القصف مركز".

واشار الى ان "سوريا فقدت قرابة 70% من طائرات القوة الجوية والطيران بشكل عام حتى الان واذا ما استمر القصف لن تبقى اي طائرة عسكرية وهذا ما تريده تل ابيب ".

وتشهد سوريا منذ يومين عدوان صهيوني عنيف استهدف البنى التحتية من بينها تدمير مركز البحوث العلمية والقواعد الجوية الرئيسية والمواقع الاستراتيجية ومخازن الأسلحة والصواريخ.