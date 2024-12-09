الفصائل السورية تعزز انتشارها في محيط مرقد السيدة زينب

اكدت مصادر مطلعة، اليوم الاثنين (9 كانون الأول 2024)، بان الفصائل السورية عززت من انتشارها في محيط السيدة زينب في دمشق بقوات اضافية.

وقالت المصادر، إن "بروز عمليات النهب التي جرت لبعض مقرات المنظمات الخيرية في محيط مرقد السيد زينب (ع) في دمشق اثار المخاوف من انهيار امني وتدفق الغرباء".

وأضافت أن" الفصائل السورية بدأت منذ ساعات الفجر الاولى بتعزيز انتشارها في مناطق محددة حول السيدة زينب، لكن مع منع الدخول الى حرم المرقد بشكل مباشر والسعي للسيطرة على اي عمليات فوضى سواء كانت سرقة او نهب".

وأشارت الى ان "الأوضاع هادئة في محيط السيدة زينب (ع) ولم تسجل اي حوادث قتل او اعتداءات مباشرة مع تواجد المئات من العوائل بعضها عراقي في محيط المرقد الشريف".