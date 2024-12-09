ممثل سوري يعلن سرقة منزله وسيارته.. ما علاقة "الثورة"؟

اقتحم مجهولون منزل الممثل السوري سامر اسماعيل، وعمدوا إلى سرقته كما سرقوا سيارته.

وقال في مقطع فيديو عمد إلى حذفه لاحقا: "في ناس فاتوا على بيتي، مسلحين عم بقولوا انو من الثورة، سرقوا بيتي واخدو مفتاح السيارة".

كما خرج في مقطع فيديو آخر، قال فيه إنه حذف الفيديو الأول بسبب "انفعاله الزائد"، وتابع: "كل يلي عم يصير معي، ما بروحلنا فرحة التحرير وما بغير موقفنا وطموحنا انو نحن هلق بمرحلة بناء ودولة جديدة تحترم الناس".

وأضاف: "عنا ثقة بإدارة غرفة العمليات العسكرية، ومنعرف انها تحت ضغط كتير كبير بسبب ما خلفه نظام بشار الأسد".