الجيش الأمريكي يعلن قصف 75 هدفاً لـ"داعش"في سوريا.

أعلن الجيش الأمريكي، الأحد، أن طائراته أغارت على 75 هدفا لتنظيم "داعش" الارهابي في سوريا.

ووفق القيادة الأمريكية الوسطى "سنتكوم" فإن "الغارات جاء "من أجل منع التنظيم الإرهابي من تنفيذ عمليات خارجية وضمان عدم سعيه للاستفادة من الوضع الحالي لإعادة تشكيل نفسه في وسط سوريا".

وقالت "سنتكوم" في بيان إن "الغارات الجوية الدقيقة" نفّذتها طائرات متنوعة من بينها قاذفات بي-52 ومقاتلات إف-15 وطائرات إيه-10.

واستهدفت الغارات وفق البيان "معسكرات وعناصر في التنظيم وسط سوريا"، مشيرة إلى أن تقييم نتائج الغارات لا يزال مستمرا وأنه "لا مؤشرات إلى وقوع إصابات بين المدنيين".

وأعلنت الفصائل الارهابية السورية في بيان بثته عبر التلفزيون الرسمي السوري صباح اليوم الأحد، "تحرير دمشق وإسقاط نظام بشار الأسد" بعد دخول قواتها المسلحة إلى العاصمة، فيما أعلنت روسيا فيما بعد منح اللجوء للأسد وعائلته.