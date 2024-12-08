جيش الإحتلال الصهيوني يعلن سوريا جبهة قتال!

أعلن رئيس أركان جيش الإحتلال الصهيوني هرتسي هاليفي اليوم الأحد، أنه بدءا من هذه الليلة يقاتل الجيش الإسرائيلي داخل سوريا، حيث ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر أن "الجيش الإسرائيلي يسعى حاليا لإنشاء منطقة عازلة لحماية المستوطنات في الجولان" المحتل.

وادعت المصادر أن "الهدف ليس التوغل في الأراضي السورية والبقاء فيها بشكل دائم، بل استغلال الوضع لتعزيز أمن إسرائيل وحماية هضبة الجولان المحتل!

وأفادت إذاعة الجيش الصهيوني بأن قوات وحدة الكوماندوز "شلداغ" هي التي احتلت قمة جبل الشيخ السوري، اليوم.

وأضاف جيش العدو، وبحسب ما أوردت إذاعة الجيش الإسرائيلي مساء اليوم: "نحن لا نراقب من بعيد فحسب، بل نتحرّك ونتّخذ ’مبادرات’ في الأراضي السورية، لأنه كان هناك اقتراب لمسلحين من الحدود".

وذكر أن "سورية منطقة خارجة عن السيطرة، وهناك رجال مسلّحون لا يمكن السيطرة عليهم، ولا نعرف أي جيش يتجول في المنطقة".

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أنّ إسرائيل "تهاجم كل ما يمكن أن يهدد إسرائيل في سورية".

وأضافت أن ذلك يشمل "أي مادة استخباراتية يمكن أن يستخدمها أعداؤنا في المستقبل، وأي مستودع عسكري، وأي نظام دفاع جوي"!