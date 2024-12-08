بعد سقوط الأسد المجرم الارهابي نتنياهو يأمر الجيش الإسرائيلي بالاستيلاء على المنطقة العازلة في الجولان

أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي، الارهابي بنيامين نتانياهو، اليوم الأحد، (8 كانون الأول 2024)، انهيار اتفاق "فض الاشتباك" لعام 1974 مع سوريا بشأن الجولان، وأنه أمر الجيش بـ"الاستيلاء" على المنطقة العازلة حيث تنتشر قوات الأمم المتحدة، وذلك عقب سقوط الرئيس السوري بشار الأسد.

وقال نتانياهو، إن الاتفاق الذي أبرم مع سوريا في العام 1974 "انهار، وتخلى الجنود السوريون عن مواقعهم" مشيرا الى أنه أمر جيشه بـ"السيطرة على هذه المنطقة العازلة ومواقع القيادة المجاورة لها، ولن نسمح لأي قوة معادية بأن تستقر على حدودنا".

وأوضح رئيس الوزراء الإسرائيلي إن سقوط الأسد هو "يوم تاريخي في الشرق الأوسط".

وكان ارهابيو جبهة تحرير الشام والفصائل الارهابية الاخرى، قد أعلنوا صباح اليوم الأحد، الإطاحة بنظام الرئيس السوري بشار الأسد بعدما سيطروا على دمشق، مما أنهى حكم عائلته للبلاد.

وقال مسؤولان سوريا كبيران لرويترز، الأحد، إن الأسد، غادر دمشق إلى وجهة غير معلومة.

فيما أعلنت وزارة الخارجية الروسية، ان الأسد قرر ترك المنصب وغادر البلاد، دون ان تحدد وجهته.