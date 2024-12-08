الجيش الإسرائيلي يوجه تحذيرا عاجلا إلى السكان في جنوب سوريا

وجه الجيش الإسرائيلي تحذيرا عاجلا إلى السكان في جنوب سوريا، ويطلب منهم البقاء في منازلهم وعدم الخروج حتى إشعار آخر.

وجاء في نص البيان: "تحذير عاجل إلى السكان في جنوب سوريا في القرى والبلدات التالية: أوفانية، القنيطرة، الحميدية، الصمدانية الغربية، القحطانية".

وأضاف: "‏القتال داخل منطقتكم يجبر جيش الدفاع على التحرك ولا ننوي المساس بكم".

وتابع: "‏من أجل سلامتكم عليكم البقاء في منازلكم وعدم الخروج حتى إشعار آخر".