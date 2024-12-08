الارهابي المجرم أحمد الشرع (الجولاني) داخل الجامع الأموي في #دمشق.

وصل قائد هيئة تحرير الشام الارهابي أحمد الشرع، الملقب بأبو محمد الجولاني، اليوم الأحد، إلى العاصمة السورية دمشق، بعد إعلان المعارضة المسلحة السيطرة عليها وإسقاط نظام الرئيس بشار الأسد، فجر الأحد.

وظهر الارهابي الجولاني وهو يدخل المسجد الأموي بدمشق وسط عدد من العناصر المسلحة بعد أن سيطرت عليه المعارضة.

وقالت فصائل المعارضة إن الجولاني وصل إلى دمشق الأحد، بعد ساعات من إعلانها الدخول إلى العاصمة وإسقاط بشار الأسد.