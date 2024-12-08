في أول تعليق لها بعد سقوط الأسد، الخارجية السورية تصدر بياناً للسوريين

أصدرت وزارة الخارجية السورية، اليوم الأحد، أول بيان لها بعد سقوط نظام الرئيس بشار الاسد، وسيطرة الفصائل المعارضة على العاصمة دمشق، حيث أكدت الوزارة، في تغريدة على صفحتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، استمرار عمل بعثاتها الدبلوماسية في الخارج.

وذكرت إنها "ستبقى في خدمة الأخوة المواطنين كافة، وتسيير أمورهم، انطلاقا من الأمانة التي تحملها في تمثيل الشعب السوري، وانطلاقا من أن الوطن يبقى هو الأسمى".

وفي توضيح لها وجهته لأبناء الشعب السوري، قالت الوزارة: "تكتب اليوم صفحة جديدة في تاريخ سورية، لتدشن عهداً وميثاقاً وطنياً يجمع كلمة السوريين، يوحدهم ولا يفرقهم، من أجل بناء وطن واحد يسوده العدل والمساواة ويتمتع فيه الجميع بالحقوق والواجبات كافة، بعيداً عن الرأي الواحد وتكون المواطنة هي الأساس".

ومن الجدير بالذكر أن نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قد انهار اليوم الأحد مع فقدانه السيطرة على العاصمة دمشق التي دخلتها فصائل المعارضة المسلحة فجر اليوم، بعد 24 عامًا من حكم الأسد، من ضمنها 13 عامًا منذ اندلاع الاحتجاجات في عام 2011، حين انزلقت الأوضاع إلى أسوأ نزاع دموي امتد لأكثر من 13 عامًا.