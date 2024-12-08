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سوريا - لبنان - فلسطين

ما هو مصير الجنود السوريين الذين دخلوا العراق، بعد سقوط الحكومة السورية؟


صرّح مصدر امني اليوم الاحد، بأنه لا يوجد قرار سياسي او عسكري عراقي حتى الان تجاه جنود الجيش السوري الذين دخلوا العراق خلال الساعات الماضية، خصوصا بعد سقوط نظام الأسد، حيث ذكر المصدر لقناة السومرية، انه "لا يوجد اي قرار يخص الجنود الداخلين الى العراق لغاية الان"، مبينا انه "تم نصب الخيم لهم وتأمين الطعام والشراب والملابس والحمامات لهم".

وكان اكثر من 2500 جندي سوري دخلوا الى العراق عبر الحدود وقاموا بتسليم أسلحتهم الى الجيش العراقي، وذلك بعد ان تقطعت الاوصال بين شرق سوريا ومناطق دمشق وجنوبها، بعد تقدم المعارضة المسلحة باتجاه حمص من الشمال والجنوب.

وأعلنت المعارضة السورية المسلحة اسقاط نظام بشار الأسد فجر اليوم فيما تشير المعلومات الى ان بشار الأسد غادر بطائرة قبل ان تختفي من الرادار فوق حمص.

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