وزارة الصحة اللبنانية: 6 شهداء و5 مصابين في غارتين إسرائيليتين جنوبي البلاد

صرّحت وزارة الصحة اللبنانية عن سقوط ستة شهداء وخمسة مصابين في غارتين إسرائيليتين على بلدتي بيت ليف ودير سريان جنوبي البلاد. كما أفادت مراسلة القناة الروسية مساء يوم السبت بتفجير القوات الإسرائيلية عددا من المنازل والمباني في بلدة الخيام في جنوب لبنان.

في حين ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن استهداف القوات الإسرائيلية للمنازل مستمر منذ فجر اليوم، وكان آخرها منذ قليل حيث سمع دوي انفجارات ضخمة وتصاعدت أعمدة الدخان قرب المسجد وسط بلدة الخيام.

كذلك أفادت مراسلة القناة الروسية بانهيار مبنى سكني في حي الأبيض في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرض مبنى مجاور له لغارة إسرائيلية في الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، حيث شن اليوم عدة غارات على جنوب وشرق لبنان، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في عدة مواقع.