المبعوث الأممي بشأن أوضاع سوريا: تتغير كل دقيقة

اعتبر المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، السبت، أن الأوضاع في البلاد تتغير كل دقيقة.

​وقال بيدرسون، إن "الأوضاع في سوريا تتغير كل دقيقة، وأكرر دعوتي للهدوء في سوريا وتجنب سفك الدماء وحماية المدنيين".

ودعا إلى "محادثات سياسية فورية في جنيف لتطبيق القرار الدولي 2254"، مؤكدة "الحاجة إلى انتقال سياسي منظم في سوريا لم تكن ملحة بقدر ما هي عليه الآن".

وتشهد سوريا منذ 27 تشرين الثاني الماضي، معارك بين فصائل ارهابية مسلحة وقوات الجيش العربي السوري، تمكنت الفصائل الارهابية خلالها من بسط سيطرتها على مدن عدة أبرزها حلب.