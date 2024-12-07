ميقاتي يطالب المجتمع الدولي بالعمل الجاد لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها

طالب رئيس حكومة تصريف الاعمال اللبنانية نجيب ميقاتي ، المجتمع الدولي ، بالعمل الجاد لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الاراضي التي يحتلها.

وقال ميقاتي في كلمة له في مُستهل جلسة مجلس الوزراء :" ان القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل هو الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب العدو من أرضنا المحتلة، ونحن على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة لجيش العدو وخروقاته المتتالية للاتفاق ، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الامنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها بضمانة أميركية وفرنسية"، مشددا على ان "وجودنا اليوم في هذا الموقع بالذات يؤكد مجدداً موقفنا الداعم للجيش والتعاون مع قوات اليونيفيل".

وطالب ميقاتي، "المجتمع الدولي بالعمل الجاد والحاسم لوقف الخروقات المتمادية للعدو وانسحابه من الأراضي التي يحتلها والاسهام الفعلي بتنفيذ وقف إطلاق النار والانتقال إلى وضعية الاستقرار الدائم المعزز بالكرامة والسيادة والحق".

واضاف :"لم ولن ترهبنا كل التهديدات والاعتداءات التي تهدف لارباكنا أو دفعنا الى تبديل قناعاتنا وخياراتنا الوطنية،ولنا كل الثقة بقيادة الجيش الحكيمة التي أثبتت أنها تتحمل مسؤولية كبيرة بكثير من الحِرفية والانضباط والمناقبية وتحرص على كل شبر من أرضنا وعلى صون السيادة الوطنية"