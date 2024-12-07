الدفاع السورية: لا صحة للفيديوهات التي تبثها خلايا مرتبطة بتنظيمات إرهابية

نفت وزارة الدفاع السورية، اليوم السبت (7 كانون الأول 2024)، الشائعات حول سيطرة التنظيمات الإرهابية على شوارع بريف دمشق.

وقالت الوزارة في بيان، إنه "لا صحة لأي نبأ وارد بشأن انسحاب وحدات قواتنا المسلحة الموجودة في كامل مناطق ريف دمشق".

وأضافت أن "هناك حملة إعلامية كاذبة تقوم بها التنظيمات الإرهابية وبعض القنوات الإعلامية بهدف نشر الذعر والخوف بريف دمشق"، مبينة أنه "لا صحة للفيديوهات التي تبثها خلايا مرتبطة بتنظيمات إرهابية حول سيطرة هذه التنظيمات على شوارع بريف دمشق".