جيش الإحتلال يعلن عن عملية ليلية نفذها في جنوب لبنان

صرح المتحدث باسم جيش الإحتلالل أفيخاي أدرعي بأن جيش الدفاع عمل خلال الساعات الـ24 الماضية في جنوب لبنان على مواجهة عدة أنشطة شكلت تهديدا لإسرائيل حسب زعمه.

‏وأضاف في بيان له على "تلغرام" اليوم السبت: "في وقت سابق اليوم هاجمت طائرة لسلاح الجو مخربا من حزب الله تم رصده في منطقة جنوب لبنان وشكل تهديدا على قوات جيش الدفاع المنتشرة في المنطقة منتهكا الاتفاق بين إسرائيل ولبنان".

وتابع، "‏يبقى جيش الدفاع ملتزما بالتفاهمات التي تم التوصل اليها بخصوص وقف اطلاق النار في لبنان وهو منتشر في منطقة جنوب لبنان ويعمل لازالة أي تهديد على دولة إسرائيل ومواطنيها".