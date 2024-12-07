سوريا - لبنان - فلسطين

ميقاتي يترأس جلسة وزارية في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور


انطلقت اليوم السبت جلسة مجلس الوزراء اللبناني في ثكنة بنوا بركات في مدينة صور حيث ترأس الجلسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، بحضور قائد الجيش العماد جوزيف عون، حيث ذكر ميقاتي في مستهل الجلسة الوزارية: "نجتمع اليوم تضامنا مع أهل الأرض لنكون على تماس مع واقعهم ولنسعى جاهدين لحل المشكلات التي يعانون منها على الحدود كما يعاني منها أهلنا في البقاع وبيروت وضاحيتها الجنوبية، وعلى مدى جغرافية المعاناة والاعتداءات الإسرائيلية".

وأضاف: "وجودنا هنا في صور يؤكد موقفنا الداعم للجيش واليونيفيل ومطالبتنا الأطراف المعنية بمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدين أن القرار 1701 الذي سيطبقه الجيش جنوب نهر الليطاني بالتعاون والتنسيق مع قوات اليونيفيل، حيث يمثل هذا القرار الأساس لوقف إطلاق النار وانسحاب القوات الإسرائيلية من أرضنا".

وتابع: "نحن على بعد كيلومترات من منطقة العمليات المتواصلة للجيش الإسرائيلي وخروقاته المتتالية للاتفاق، كما أننا على مقربة من موقع اجتماعات اللجنة الأمنية المكلفة بمراقبة تنفيذ الترتيبات التي تم التوافق عليها  بضمانة اميركية وفرنسية".

وأكد ميقاتي أن "تضحيات الشعب اللبناني بمختلف أطيافه هي الحافز الأساسي للاستمرار في المطالبة حقوقه في ارضه وسيادته الكاملة عليها".

وشدد على أن الاستهدافات الإسرائيلية لن تزعزع الموقف اللبناني ولن تؤثر على خياراته وقناعاته الوطنية باي شكل.

وخلص قائلا "إن الاستقرار في الجنوب وإعادة إعماره هو مفتاح الاستقرار في الشرق الأوسط الذي لن يمتع بالأمن والأمان إلا من خلال تطبيق القرارات الدولية، وحماية سيادة لبنان وكرامته".

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