 لبنان: قوات الإحتلال تواصل قصف المنازل في خرق لوقف إطلاق النار!

صرّحت مراسلةالقناة الروسية اليوم السبت بتفجير القوات الإسرائيلية عددا من المنازل والمباني في بلدة الخيام في جنوب لبنان، كما ذكرت وسائل إعلام لبنانية أن استهداف القوات الإسرائيلية للمنازل مستمر منذ فجر اليوم، وكان آخرها منذ قليل حيث سمع دوي انفجارات ضخمة وتصاعدت أعمدة الدخان قرب المسجد وسط بلدة الخيام.

كذلك، أشارت مراسلةالقناة الروسية إلى أن القصف المدفعي الإسرائيلي استهدف اليوم سهل الماري جنوبي البلاد، في خرق واضح لاتفاق الهدنة المعلن منذ الـ27 من نوفمبر الماضي.

وبحسب وسائل الإعلام اللبنانية تتواصل عمليات نسف وتفجير المنازل في مناطق يارون وطير حرفا وميس الجبل وكفر كلا، وعمليات تجريف وقطع الطرقات في عيترون والخيام وغيرها، إلى جانب تفجير طائرة مسيرة في مجدل زون، وقصف مدفعي في أطراف راشيا وسهل الماري، وذلك منذ مساء أمس الجمعة وحتى صباح اليوم.

إلى جانب ذلك أفادت القناة الروسية، بانهيار مبنى سكني في حي الأبيض في الضاحية الجنوبية لبيروت بعد تعرض مبنى مجاور له لغارة إسرائيلية في الأيام الأخيرة التي سبقت الهدنة.

فيما يواصل جيش الإحتلال خرق اتفاق وقف إطلاق النار مع "حزب الله"، حيث شن اليوم عدة غارات على جنوب وشرق لبنان، ونفذ تمشيطا بالأسلحة الرشاشة الثقيلة في عدة مواقع.