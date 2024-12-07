الجيش اللبناني يعزز وجوده على طول الحدود مع سوريا

صرح مصدر عسكري بأن الجيش اللبناني مترقب لما سيحصل عند الحدود اللبنانيةـالسورية وقام برفع إجراءاته على طول المعابر غير الشرعية عند السلسلة الشرقية وعززوجوده على طول الحدود، حيث أوضح بأن التعزيزات العسكرية ركّزت على منطقتي الهرمل وعكّار،و الجيش يعتبر أن القلمون والنبك ومحيطهما هي من أشد المناطق خطورة لناحية تسرّب المسلّحين.

وأشار إلى أنه تم استقدام تعزيزات من فوج المجوقل ومغاوير البحر مقابل تكثيف الدوريات التي يقوم بها فوج الحدود البري الأول على طول المنطقة الحدودية مع سوريا.