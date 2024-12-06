مصدر عسكري سوري: قواتنا تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي وتقضي على عشرات الإرهابيين

أعلن مصدر عسكري سوري اليوم الجمعة، أن القوات السورية تنفذ عملية نوعية في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي.

واوضح المصدر ان العملية تنفذ باتجاه الدار الكبيرة _ تلبيسة _ الرستن في ريف حمص الشمالي بتغطية من الطيران السوري الروسي المشترك وقوات المدفعية والصواريخ والمدرعات، وتقضي على عشرات الإرهابيين وسط حالة من الذعر والتخبط والفرار الجماعي في صفوفهم، وتدمر عدداً كبيراً من آلياتهم وعتادهم وأسلحتهم.