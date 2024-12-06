الناطق الرئاسي الروسي ديمتري بيسكوف : موسكو تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتجري حواراً مستمراً مع دمشق".

قال بيسكوف في إيجاز صحافي يومي، إن "موسكو تراقب عن كثب ما يحدث في سوريا وتجري حواراً مستمراً مع دمشق".

وأوضح الناطق أن بلاده "في الوقت الحالي تراقب بعناية شديدة ما يحدث في سوريا، (...) نحن في حوار مستمر مع أصدقائنا السوريين، ومع دمشق".

وأضاف أنه "سيكون من الممكن الحديث عن مدى المساعدة المطلوبة من روسيا للسلطات السورية لمحاربة الارهابيين اعتماداً على تقييم الوضع في البلاد"، مضيفاً أن "روسيا قادرة على تقديم المساعدة العسكرية لدعم سوريا إذا لزم الأمر".