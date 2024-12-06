لافروف: المشهد السوري معقد وإسرائيل متورطة بتفاقم الازمة

اتهم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، اليوم الجمعة (6 كانون الأول 2024)، أطرافاً دولية خارجية بتمويل الفصائل المسلحة في شمال سوريا.

وقال لافروف في مقابلة مع الصحافي الأمريكي تاكر كارلسون، المقرب من الرئيس الامريكي المنتخب دونالد ترامب، إن "لدى بلاده معلومات تتعلق بالجهات الداعمة للجماعات المسلحة، واصفاً المشهد في سوريا بالمعقد، لتداخل عدة أطراف فيه"، مشيرا إلى أن "الولايات المتحدة تغذي بعض الانفصاليين الأكراد باستخدام أرباح بيع النفط والحبوب".

وألمح لافروف عن احتمال تورط إسرائيل في الملف السوري، معتبراً أن لديها مصلحة بتفاقم الوضع لإبعاد الاهتمام عن غزة.

أما عن اتفاق أستانا، فأوضح أنه نظم بمشاركة روسيا وتركيا وإيران قبل سنوات، مضيفاً أنه من المقرر عقد اجتماع آخر اليوم في الدوحة، مشددا على أن "قواعد اللعبة تتلخص في مساعدة السوريين على المصالحة مع بعضهم البعض، ومنع تصاعد التهديدات الانفصالية".