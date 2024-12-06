الأردن تغلق معبراً حدودياً مع سوريا

أعلن وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، اليوم الجمعة، إغلاق معبر جابر الحدودي المقابل لمعبر نصيب السوري؛ وذلك بسبب الظروف الأمنية المحيطة في الجنوب السوري.

وقال الفراية في بيان: إنه "بموجب القرار، فإنه سيتم السماح للأردنيين والشاحنات الأردنية بالعودة إلى أراضي المملكة، فيما ستمنع حركة المرور للمغادرين إلى الأراضي السورية".

وتابع، أن "الأردن يتابع التطورات الجارية في سوريا، بينما تستمر القوات المسلحة بتأمين الحدود".