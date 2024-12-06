الجيش السوري يعيد السيطرة على مطار حماة وفك الحصار عن جبل زين العابدين

أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، إعادة سيطرته على مطار حماة وفك الحصار عن جبل زين العابدين.

وقالت وسائل اعلام سورية، إن "قوات الجيش تمكنت قبل قليل من استعادة السيطرة على مطار حماة وفك الحصار عن جبل زين العابدين بعد مواجهات شرسة مع المجاميع الإرهابية".

وكان وزير الدفاع السوري قد أكد في وقت سابق، أن الجيش لن يتهاون في إعادة الأمن والأمان إلى المناطق التي احتلها الإرهابيون، مشيراً الى أن ما حدث في حماة هو إجراء تكتيكي مؤقت وان القوات السورية في وضع ميداني جيد.