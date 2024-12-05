وزير الدفاع السوري: نخوض معارك شرسة ونحن في وضع جيد وقواتنا أعادت الانتشار في سياق تكتيكات المعركة

صرّح وزير الدفاع السوري العماد علي محمود عباس بإن الجيش السوري يخوض معركة شرسة مستمرة مع تنظيمات إرهابية "تقف خلفها دول إقليمية ودولية". مضيفاً، "نحن في وضع ميداني جيد وقواتنا المسلحة عملت على إعادة الانتشار حفاظاً على الأرواح".

كما أوضح، "العمل العسكري وفي سياق تكتيكات المعركة يتطلب في بعض الأحيان إعادة التموضع والانتشار".

وأكد أن "سوريا بجيشها وشعبها وقيادتها وإسناد حلفائها وأصدقائها قادرة على تجاوز التحديات الميدانية مهما اشتدت أو صعبت".