سوريا - لبنان - فلسطين

وزارة الإعلام السورية تحذر بأن التنظيمات الإرهابية تنشر فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس الأسد


حذرت وزارة الإعلام السورية مساء اليوم الخميس، المواطنين، من أن التنظيمات الإرهابية تنشر مقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي الرئيس بشار الأسد، حيث ذكرت وزارة الإعلام السورية في بيان تحذيري لها: "يرجى الانتباه والحذر من نشر التنظيمات الإرهابية لمقطع فيديو مفبرك باستخدام الذكاء الصناعي يعلن عن تنحي السيد الرئيس بشار الأسد".

كما حذرت الوكالة السورية للأنباء "سانا" من أنه "يرجى الانتباه مما تنشره التنظيمات الإرهابية من إشاعات وفيديوهات مفبركة باستخدام الذكاء الاصطناعي تستهدف الدولة ومؤسساتها العليا ومسؤوليها لخلق الفوضى والإرباك بين المواطنين"، إذ أكدت مديرية الإعلام في رئاسة مجلس الوزراء أن رئيس مجلس الوزراء محمد الجلالي، ليس لديه حاليا أي صفحة ناشطة على مواقع التواصل الاجتماعي بمختلف مسمياتها.

وأوضحت أن منصات رئاسة مجلس الوزراء، ووسائل الإعلام الوطنية، هي المصدر الأساسي والوحيد لكل ما يُنشر أو يصدر عن رئاسة مجلس الوزراء.

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وزارة الإعلام السورية تحذر بأن التنظيمات الإرهابية تنشر فيديو مفبرك يعلن تنحي الرئيس الأسد
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