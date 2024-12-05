الأمين العام لحزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار ليس قائماً بذاته

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:

مررنا في أصعب مرحلة منذ نشأة الحزب

العدو أراد من خلال عدوانه سحق المقاومة فواجهته بمعركة أولي البأس

3 عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة أولها صمود المقاومين

استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب كانت عاملا مهما في الانتصار

انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه وهذه هزيمة له

اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته

القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني

لا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني

حزب الله قوي لأنه مع حق الفلسطينيين واللبنانيين في تحرير أرضهم

سنقيم ما مررنا به من أزمات وحرب ونستفيد من الدروس عبر التطوير والتحسين بكل المجالات

مرحلة النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكانت صعبة وشملت أكثر من مليون و100 ألف نازح

النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكانت صعبة وشملت أكثر من مليون و100 ألف نازح

النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكان صعبا وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح

الاتفاق هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته ويخص منطقة جنوب نهر الليطاني

القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود مسلحين جنوب الليطاني

النزوح ما زالت له آثار حتى الآن وكان صعبا وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح

العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل

الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا

سنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان

نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل