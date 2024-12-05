الأمين العام لحزب الله: اتفاق وقف إطلاق النار ليس قائماً بذاته

الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم:
مررنا في أصعب مرحلة منذ نشأة الحزب
العدو أراد من خلال عدوانه سحق المقاومة فواجهته بمعركة أولي البأس
3 عوامل أساسية كان لها علاقة بالانتصار في المعركة أولها صمود المقاومين
استعادة بنية القيادة والسيطرة في الحزب كانت عاملا مهما في الانتصار
انتصرنا لأن العدو لم يحقق أهدافه وهذه هزيمة له
اتفاق وقف إطلاق النار هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته
القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود المسلحين جنوب الليطاني
لا علاقة لإسرائيل بعلاقتنا بالداخل وبالجيش اللبناني
حزب الله قوي لأنه مع حق الفلسطينيين واللبنانيين في تحرير أرضهم
سنقيم ما مررنا به من أزمات وحرب ونستفيد من الدروس عبر التطوير والتحسين بكل المجالات
مرحلة النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكانت صعبة وشملت أكثر من مليون و100 ألف نازح
النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكانت صعبة وشملت أكثر من مليون و100 ألف نازح
النزوح ما زال له آثار حتى الآن وكان صعبا وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح
الاتفاق هو آلية تنفيذية للقرار 1701 وليس قائما بذاته ويخص منطقة جنوب نهر الليطاني
القرار 1701 ينص على انسحاب إسرائيل ويمنع وجود مسلحين جنوب الليطاني
النزوح ما زالت له آثار حتى الآن وكان صعبا وشمل أكثر من مليون و100 ألف نازح
العدوان على سوريا ترعاه أمريكا وإسرائيل
الجماعات التكفيرية كانت أدوات لإسرائيل وأمريكا
سنكون في حزب الله إلى جانب سوريا لإحباط هذا العدوان
نحن أمام مشروع توسعي إسرائيلي خطير وأدعوكم إلى دعم المقاومة في مواجهة إسرائيل
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