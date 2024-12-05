سوريا - لبنان - فلسطين

الجيش السوري يعلن انسحابه من مدينة حماة وإعادة التموضع خارجها


أعلن الجيش السوري، اليوم الخميس (5 كانون الأول 2024)، انسحابه من مدينة حماة وإعادة التموضع والانتشار خارجها.

وقال في بيان صادر عنه  إنه "على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وأضاف أنه "خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا، تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".

وأوضح  أنه "حفاظاً على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".

وأكد الجيش السوري حسب البيان أنه "سيواصل القيام بواجبه الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية".

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