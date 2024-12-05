الطيران السوري والروسي يقضي على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي

أعلنت وزارة الدفاع السورية أن الطيران الحربي السوري والروسي قضى على عشرات الإرهابيين في ريف حماة الشمالي، ويواصل تدمير آلياتهم ومواقعهم في المنطقة، حيث أشارت الوزارة في بيان لها إلى أن الجيش السوري "يعمل على تعزيز خطوط القوات المدافعة على هذا الاتجاه".

وفي وقت سابق من اليوم استهدفت التنظيمات المسلحة الأحياء السكنية في حماة بقذائف الهاون والطيران المسير بعد ليلة من أضخم المعارك التي شهدها ريف المحافظة في منطقة جبل زين العابدين حسب ما أفاد به مصدر عسكري سوري.

وشنت جماعة تطلق على نفسها "العصائب الحمر" هجوما عنيفا على نقاط الجيش السوري في منطقة جبل زين العابدين وانتهت بمقتل أعداد كبيرة منهم وفرار من تبقى منهم وتكبّدهم خسائر فادحة في الأسلحة والعتاد.

وأفادت مراسلتنا بأن الجماعات الإرهابية شرعت باستهداف مدينة حماة بالقذائف والطائرات المسيرة في الوقت الذي نشرت فيه إحدى الجماعات فيديو يظهر عناصرها يطلقون طائرة مسيرة على موقع للجيش السوري.