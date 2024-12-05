سوريا - لبنان - فلسطين

اشتباكات هي الأعنف في محيط حماة والمسلحون يخترقون الأحياء الشمالية الشرقية للمدينة


أفادت مراسلة القناة الروسية بأن اشتباكات عنيفة بين الجيش السوري والتنظيمات المسلحة تدور على المحاور في محيط مدينة حماة مشيرة إلى نجاح المسلحين في اختراق الأحياء الشمالية الشرقية من المدينة، إذ ذكرت إن الهجوم الذي شنته التنظيمات على المدينة يعتبر الأعنف منذ بدء المعارك في محيطها قبل أيام.

القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية

وجاء في بيان القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية: "على مدى الأيام الماضية، خاضت قواتنا المسلحة معارك ضارية لصد وإفشال الهجمات العنيفة والمتتالية التي شنتها التنظيمات الإرهابية على مدينة حماة من مختلف المحاور وبأعداد ضخمة مستخدمة كل الوسائط والعتاد العسكري، ومستعينة بالمجموعات الانغماسية".

وأضاف: "خلال الساعات الماضية ومع اشتداد المواجهات بين جنودنا والمجموعات الإرهابية وارتقاء أعداد من الشهداء في صفوف قواتنا تمكنت تلك المجموعات من اختراق محاور عدة في المدينة ودخولها، رغم تكبدهم خسائر كبيرة في صفوفهم".

وتابع بيان اليادة العامة: "حفاظا على أرواح المدنيين من أهالي مدينة حماة وعدم زجهم في المعارك داخل المدن، قامت الوحدات العسكرية المرابطة فيها بإعادة الانتشار والتموضع خارج المدينة".

واختتم البيان: "تؤكد القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة أنها ستواصل القيام بواجبها الوطني في استعادة المناطق التي دخلتها التنظيمات الإرهابية".

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