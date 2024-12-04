سوريا - لبنان - فلسطين

ميقاتي: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متواصلة


أكد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، في كلمة مساء الأربعاء، إن الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متواصلة بعد أسبوع من الاتفاق.

وقال نجيب ميقاتي أن "الخروقات الإسرائيلية تجاوزت حتى الآن 60 خرقا".

وصرح رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه "لمس من خلال اتصالاته مع الدول التي شاركت في التوصل إلى وقف اطلاق النار وتحديدا الولايات المتحدة وفرنسا، حرصا على معالجة هذا الموضوع".

وأفاد ميقاتي: "ومن هنا.. حصل في اليومين الأخيرين تثبيت أكيد لوقف إطلاق النار، ونأمل أن يتحول إلى استقرار دائم رغم أننا نتخوف ونحذر من خروقات تعيدنا إلى أجواء القلق".

وموجها كلمته للبنانيين، قال رئيس الحكومة: "لبنان السلام والكرامة يقول للعائدين إلى أرضهم و بلداتهم، إن الحكومة ستواكب عودتكم وتبذل جهدها لتحصين وجودكم ودعم صمودكم الاجتماعي والعمراني".

وتابع قائلا: "كما نقول لأصدقاء لبنان كل الشكر والتقدير لجهودكم ودعمكم المعنوي والإغاثي، متطلعين معا إلى مزيد من التفاعل والتضامن.. أما للبنانيين المنتشرين فنقول لبنان لكم وأنتم للبنان فتعالوا للإسهام في ورشة النهوض وبناء الأمل بثقة صلبة وعزم شديد وإيمان قوي بهذا الوطن المثال".

وأكد أن الأزمات هي محك مسؤولية أن نكون لبنانيين ونتصرف بعقلانية موضوعية وحكمة وتبصر، مردفا بالقول: "واجبنا أن يكون لدينا إرادة وقدرة على المبادرة ورؤية مستقبلية للإنقاذ على قدر ما نحمل من إيمان بهذا الوطن".

ومضى قائلا: "إننا نتطلع بثقة لدعوة رئيس مجلس النواب نبيه بري وتحديد التاسع من يناير موعدا لانتخاب رئيس للجمهورية وكلنا رجاء أن يكون للبنان رئيس جديد يجمع ويحمي ويصون، ويلتقي حوله اللبنانيون".

وختم ميقاتي كلمته: "كلنا ثقة بأن يكون للقرار العربي الداعم لوقف إطلاق النار نتيجة مباشرة على الدور الدبلوماسي الموازي للدور السياسي في التعاطي مع التطورات بعقلانية وواقعية سياسية".

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
ميقاتي: الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار متواصلة
بينهم أجانب.. الجيش السوري يقتل 300 ارهابي
إستشهاد طبيب فلسطيني واحتراق أكثر من 15 خيمة بقصف إسرائيلي على مدرسة تؤوي نازحين بمخيم البريج
الجيش السوري يُحبط هجوم التنظيمات المسلحة على مدينة حماة
وزير الخارجية الإيراني: نفكر بإرسال قوات إلى سوريا إن طلبت دمشق ذلك
الجيش السوري: تدمير مقر عمليات هيئة تحرير الشام وقتل 200 إرهابي
بعد "إصابة البيجر".. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان
اشتباكات بين قوات "قسد" والقوات السورية والرديفة في دير الزور شرق سوريا
وزارة الصحة اللبنانية تعلن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على جنوب البلاد
الطيران الحربي السوري يدمر مركز قيادة لإرهابيي "تحرير الشام" في خان شيخون بإدلب
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك