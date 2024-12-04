بينهم أجانب.. الجيش السوري يقتل 300 ارهابي

أعلنت وسائل إعلام سورية رسمية، اليوم الأربعاء، تمكن الجيش العربي السوري من قتل 300 ارهابي بينهم جنسيات أجنبية.

ونقلت وكالة الأنباء السورية عن مصدر عسكري، قوله إن "قواتنا تخوض معارك ضارية ضد التنظيمات الإرهابية في ريف حماة الشمالي".

فيما ذكرت التلفزيون السوري الرسمي، نقلاً عن مصدر عسكري، أن "وحدات من قواتنا المسلحة، المنتشرة على طول محاور الاشتباك في ريف حماة الشمالي، تخوض منذ الصباح معارك ضارية في مواجهة التنظيمات الإرهابية المسلحة التابعة لما يسمى هيئة تحرير الشام".

وأضافت أن "القوات السورية تقوم باستهداف تجمعات الإرهابيين في العمق وأرتالهم، على جميع محاور التحرك عبر نيران المدفعية والصواريخ والطيران الحربي"، مبينة أن "ضربات الجيش السوري أوقعت نحو 300 قتيل من الإرهابيين بينهم جنسيات أجنبية".