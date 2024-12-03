الجيش السوري: تدمير مقر عمليات هيئة تحرير الشام وقتل 200 إرهابي

أعلنت القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة السورية، اليوم الثلاثاء، (3 كانون الأول 2024)، عن تدمير مقر عمليات ومتسودعات للمجاميع المسلحة وقتل 200 ارهابي خلال الـ 24 ساعة الماضية.

وذكر بيان لقيادة الجيش السوري، ان: "قواتنا المسلحة تواصل ضرب مجاميع التنظيمات الإرهابية ومواقعها ومقراتها وأرتالها المتحركة، في ريفي حماة الشمالي وإدلب مُعتمدةً وسائط المدفعية والصواريخ والطيران الحربي السوري الروسي المشترك".

وأضاف "خلال الـ 24 ساعة الماضية تلقت التنظيمات الإرهابية سلسلة ضربات دقيقة أسفرت عن تدمير مقر عمليات تابع لما يسمى بـ هيئة تحرير الشام الإرهابية وثلاثة مستودعاتٍ تحوي ذخائر متنوعة وعشرات العربات والآليات المدرعة على محاور جبهات القتال".

ولفت البيان الى، ان "القوات المسلحة السورية تمكنت من القضاء على ما لا يقل عن مئتي إرهابي بينهم متزعمو مجموعات من جنسيات أجنبية، وتدمير وإسقاط أكثر من عشرين طائرة مسيرة أطلقها الإرهابيون باتجاه القرى والبلدات الآمنة".

ونوه الى "استمرار وصول التعزيزات العسكرية بمختلف أنواعها إلى وحدات القوات المسلحة التي تخوض ببسالة منقطعة النظير معارك عنيفة على خطوط الاشتباك لا سيما على محاور بريف حماة الشمالي".