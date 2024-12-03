سوريا - لبنان - فلسطين

بعد "إصابة البيجر".. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان


تفقد سفير إيران لدى لبنان مجتبى أماني، اليوم الثلاثاء، موقع اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله في أول ظهور علني في بيروت، بعد إصابته في هجمات أجهزة "البيجر" التي نفذتها إسرائيل منتصف أيلول الماضي. 

وعاد أماني إلى لبنان بعد خضوعه للعلاج في إيران، على خلفية إصابته في يده وعينه ووجهه. وتفقد السفير موقع اغتيال الامين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، في غارة جوية إسرائيلية استهدفت مقرا للحزب بضاحية بيروت الجنوبية. 

 السفير أماني زار بعد ذلك موقع استشهاد سيد شهداء المقاومة الإسلامية، سماحة السيد حسن نصرالله، مع ثلة من إخوانه القادة في منطقة حارة حريك. وعاين هناك آثار الوحشية والهمجية الإسرائيلية، مستذكرًا المسيرة الزاخرة بالتضحيات التي خاضها السيد نصرالله من أجل تحرير لبنان وحماية حدوده. كما…

وظهر أماني مرتديا نظارة شمسية، وتحدث إلى وسائل إعلام من موقع الغارة.

وقال أماني إن "الشهداء الذين استشهدوا في لبنان كانوا ضحايا همجیة الکیان الصهيوني ونحن نرى نفس الضحايا في فلسطين وخاصة في غزة"، حسب تصريحاته التي نقلتها وكالة أنباء "إرنا" الرسمية.

وأضاف السفير الايراني لدى لبنان: "عدت إلى مهمتي لأنني شعرت بالواجب. كما أكد وزير الخارجية (الإيراني) على ضرورة العودة إلى مهمتي بعد الشفاء. لم أفعل أي شيء مميز لقد عدت لأداء واجبي فقط".

وتحدث عن إصابته في اليد والعين والوجه، مضيفا: "من حسن الحظ أن هذه الإصابات عولجت إلى حد كبير، وتمكنت من استئناف مهمتي".

 

وفي ايلول الماضي، استشهد العشرات وأصيب الآلاف أثناء هجمات متزامنة على أجهزة الاتصالات اللاسلكية التي يستخدمها حزب الله في لبنان، في عمل نسب إلى إسرائيل التي اعترفت به لاحقا.

 

بعد &quot;إصابة البيجر&quot;.. أول ظهور علني لسفير إيران لدى لبنان (صور)

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