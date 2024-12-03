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وزارة الصحة اللبنانية تعلن حصيلة الغارتين الإسرائيليتين على جنوب البلاد


صرّحت وزارة الصحة اللبنانية اليوم الثلاثاء بأن الغارات الإسرائيلية على بلدتي حاريص وطلوسة في جنوب البلاد أدت إلى إستشهاد 11 شخصا وإصابة 3 على الأقل، حيث ذكر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان إن "غارة العدو الإسرائيلي على بلدة حاريص أدت إلى استشهاد ستة أشخاص وإصابة شخصين بجروح. وأدت غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طلوسة إلى استشهاد خمسة أشخاص وإصابة شخص بجروح".

وكان المتحدث الجيش الإسرائيلي أعلن مساء أمس الاثنين أن "الجيش هاجم مسلحين وعشرات المنصات الصاروخية والبنى التحتية التابعة لحزب الله في أنحاء لبنان".

وبعد أن وصل عدد الخروقات الإسرائيلية لوقف إطلاق النار مع لبنان إلى أكثر من 100 بحسب مصادر شبكة CNN الأمريكية، أعلن "حزب الله" أنه نفذ مساء الاثنين "ردا دفاعيا أوليا تحذيريا مستهدفا موقع رويسات العلم التابع لجيش العدو الإسرائيلي في تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة"، وذلك على إثر "الخروقات المتكررة التي يبادر إليها العدو الإسرائيلي لاتفاق وقف الأعمال العدائية".

 

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