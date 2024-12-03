الطيران الحربي السوري يدمر مركز قيادة لإرهابيي "تحرير الشام" في خان شيخون بإدلب

صرّح مصدر عسكري سوري بأن الطيران الحربي السوري دمر مركز قيادة لمسلحي وإرهابيي "هيئة تحرير الشام" في خان شيخون في معرة النعمان في ريف إدلب الجنوبي.

كما شن الطيران الحربي السوري الروسي المشترك اليوم ضربات جوية وصاروخية مركزة على ريف إدلب الجنوبي وريف حماة الشمالي موقعا عشرات القتلى والجرحى في صفوف الإرهابيين ودمر آلياتهم وأسلحتهم.

وأفادت وزارة الدفاع السورية، أمس الاثنين، أن طائرات سلاح الجو السوري، بدعم من القوات الجوية الروسية، هاجمت تجمعات للإرهابيين على أطراف قرية السفيرة جنوب شرق حلب. وأسفرت الضربات عن مقتل وجرح العشرات من المسلحين، وتدمير عدة قطع عسكرية تابعة لهم.

ومن الجدير بالذكر أن تنظيمات إرهابية مسلحة شنت 29 من شهر نوفمبر الماضي هجوما كبيرا على قرى وبلدات في ريفي حلب وإدلب الجنوبي.