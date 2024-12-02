عاجل : جيش الكيان المجرم: نبدأ موجة غارات واسعة على لبنان.
سوريا - لبنان - فلسطين

الإسرائيليون يمارسون لعبة خطيرة في لبنان قد تعيد اندلاع الحرب!


ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "الإسرائيلين يمارسون لعبة خطيرة في لبنان قد تعيد اندلاع الحرب"، محذرا من "احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش"، إذ أوضح الموقع أن "الإسرائيليين يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الأخيرة، وإدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان بعد تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "إذا انهار وقف إطلاق النار، فقد توسع إسرائيل عمليتها البرية في جنوب لبنان، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب في المنطقة".

في ذات الصدد، ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الاثنين إن "الضربات المتفرقة في الأيام الأخيرة كانت متوقعة، وحدث انخفاض كبير في أعمال العنف، كما أن آلية المراقبة تعمل بكامل طاقتها.. بشكل عام فإن وقف إطلاق النار صامد".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، لقي شخص مصرعه إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة دراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان، في وقت تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية.

وردا على الانتهاكات الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" استهداف موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في كفرشوبا وذلك كـ "رد دفاعي أولي تحذيري".

في حين أكد نتنياهو، مساء يوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على خلفية استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

ومنذ وقف إطلاق النار في لبنان، تصاعدت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث جرى استهداف عدة قرى وبلدات في المنطقة ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

كذلك، تواصل إسرائيل انتهاك الهدنة، في وقت فرضت فيه حظرا على التنقل في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا.

يذكر أن واشنطن وفرنسا وجهتا تحذيرا رسميا لإسرائيل، على خلفية خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الإسرائيليون يمارسون لعبة خطيرة في لبنان قد تعيد اندلاع الحرب!
صافرات الانذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة 
جيش الكيان المجرم: نبدأ موجة غارات واسعة على لبنان.
غارات اسرائيلية غادرة بين بلدتي حومين الفوقا و دير الزهراني جنوب لبنان باتجاه النهر سمع دويها بقوة الى النبطية
ميقاتي يؤكد للجنرال جيفرز ضرورة الالتزام الكامل بوقف النار ومنع الخروقات الإسرائيلية
فريق استشاري إيراني يصل دمشق للمساعدة في مكافحة الارهاب
بري: اللجنة المكلفة بالمراقبة مدعوة لمباشرة مهامها فورا وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد لبنان
الجيش السوري يسيطر على البلدات والقرى الواقعة على طريق محردة السقيلبية في ريف حماة
اتفاق ايراني-تركي علی الا تصبح سوريا موطناً للجماعات الارهابية
الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان يشن غارات على لبنان
الاكثر مشاهدة في (سوريا - لبنان - فلسطين)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 0
يورو 0
الجنيه المصري 0
تومان ايراني 0
دينار اردني 0
دينار كويتي 0
ليرة لبنانية 0
ريال عماني 0
ريال قطري 0
ريال سعودي 0
ليرة سورية 0
دولار امريكي 0
ريال يمني 0
التعليقات
حيدر الاعرجي : دوله رئيس الوزراء المحترم معالي سيد وزير التعليم العالي المحترم يرجى التفضل بالموافقه على شمول الطلبه السادس ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
سهام جاسم حاتم : احسنتم..... الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام.جسد اعلى القيم الانسانية. لكل الطوائف ومختلف الاقوام سواء ...
الموضوع :
الحسين في قلب المسيح
Muna : بارك الله فيكم ...احسنتم النشر ...
الموضوع :
للامام علي (ع) اربع حروب في زمن خلافته
الحاج سلمان : هذه الفلتة الذي ذكرها الحاكم الثاني بعد ما قضى نبي الرحمة (ص) أعيدت لمصطفى إبن عبد اللطيف ...
الموضوع :
رسالة الى رئيس الوزراءالسابق ( الشعبوي) مصطفى الكاظمي
فاديه البعاج : اللهم صلي على محمد وال محمد يارب بحق موسى ابن جعفر ان تسهل لاولادي دراستهم ونجاح ابني ...
الموضوع :
صلاة الإمام موسى بن جعفر الكاظم (عليه السلام) لقضاء الحوائج
محمد الخالدي : الحمد لله على سلامة جميع الركاب وطاقم الطائرة من طيارين ومضيفين ، والشكر والتقدير الى الطواقم الجوية ...
الموضوع :
وزير النقل يثني على سرعة التعاطي مع الهبوط الاضطراري لطائرة قطرية في مطار البصرة
Maher : وياريت هذا الجسر يكون طريق الزوار ايضا بأيام المناسبات الدينية لان ديسدون شارع المشاتل من البداية للنهاية ...
الموضوع :
أمانة بغداد: إنشاء أكبر مجسر ببغداد في منطقة الأعظمية
ساهر اليمني : الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنكَرِ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ ...
الموضوع :
السوداني : عاشوراء صارت جزءا من مفهومنا عن مواجهة الحق للباطل
هيثم العبادي : السلام عليكم احسنتم على هذه القصيدة هل تسمح بقرائتها ...
الموضوع :
قصيدة الغوث والامان = يا صاحب الزمان
مواطن : حسبي الله ونعم الوكيل ...
الموضوع :
بلا رأس و"محنطة".. 139 جثة تخرج من "شق أرضي" في نينوى بعد سنوات طويلة من الظلام
فيسبوك