الإسرائيليون يمارسون لعبة خطيرة في لبنان قد تعيد اندلاع الحرب!

ذكر موقع "أكسيوس" نقلا عن مسؤولين أمريكيين أن "الإسرائيلين يمارسون لعبة خطيرة في لبنان قد تعيد اندلاع الحرب"، محذرا من "احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش"، إذ أوضح الموقع أن "الإسرائيليين يلعبون لعبة خطيرة في الأيام الأخيرة، وإدارة بايدن تشعر بالقلق من احتمال انهيار وقف إطلاق النار الهش في لبنان بعد تبادل إسرائيل وحزب الله إطلاق النار في الأيام الأخيرة".

وأضاف: "إذا انهار وقف إطلاق النار، فقد توسع إسرائيل عمليتها البرية في جنوب لبنان، مما قد يؤدي إلى تصعيد الحرب في المنطقة".

في ذات الصدد، ذكر المتحدث باسم البيت الأبيض جون كيربي للصحفيين يوم الاثنين إن "الضربات المتفرقة في الأيام الأخيرة كانت متوقعة، وحدث انخفاض كبير في أعمال العنف، كما أن آلية المراقبة تعمل بكامل طاقتها.. بشكل عام فإن وقف إطلاق النار صامد".

وفي وقت سابق يوم الاثنين، لقي شخص مصرعه إثر غارة شنتها مسيرة إسرائيلية مستهدفة دراجة نارية في جديدة مرجعيون جنوبي لبنان، في وقت تواصل إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار من خلال استهدافاتها المتكررة في الأراضي اللبنانية.

وردا على الانتهاكات الإسرائيلية، أعلن "حزب الله" استهداف موقع رويسات العلم التابع للجيش الإسرائيلي في كفرشوبا وذلك كـ "رد دفاعي أولي تحذيري".

في حين أكد نتنياهو، مساء يوم الاثنين أن الجيش الإسرائيلي سيرد بقوة على خلفية استهداف موقع رويسات العلم في تلال كفرشوبا.

ومنذ وقف إطلاق النار في لبنان، تصاعدت الخروقات الإسرائيلية للاتفاق، حيث جرى استهداف عدة قرى وبلدات في المنطقة ما أسفر عن إصابات بين المدنيين.

كذلك، تواصل إسرائيل انتهاك الهدنة، في وقت فرضت فيه حظرا على التنقل في المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، بدءا من الساعة الخامسة مساء وحتى السابعة صباحا.

يذكر أن واشنطن وفرنسا وجهتا تحذيرا رسميا لإسرائيل، على خلفية خرقها لاتفاق وقف إطلاق النار في لبنان.