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جيش الكيان المجرم: نبدأ موجة غارات واسعة على لبنان.
سوريا - لبنان - فلسطين
صافرات الانذار تدوي في شمال فلسطين المحتلة
وكالة انباء براثا
96
2024-12-02
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