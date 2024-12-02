ميقاتي يؤكد للجنرال جيفرز ضرورة الالتزام الكامل بوقف النار ومنع الخروقات الإسرائيلية

بحث رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي مع الرئيس المشارك لآلية تنفيذ ومراقبة وقف الأعمال العدائية الجنرال جاسبر جيفرز في السرايا الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار.
وعقد الاجتماع بحضور سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية ليزا جونسون. وتم البحث في مهمة اللجنة الخماسية المكلفة بمراقبة وقف إطلاق النار.
وخلال الاجتماع، أكد رئيس الحكومة على "ضرورة الالتزام الكامل بوقف إطلاق النار ومنع الخروق الأمنية وانسحاب العدو الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية المحتلة".
من جهة أخرى عقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اجتماعا تنظيميا للهيئة العليا للإغاثة ضم الأمين العام الجديد بالتكليف العميد بسام نابلسي والأمين العام السابق اللواء محمد خير.
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