فريق استشاري إيراني يصل دمشق للمساعدة في مكافحة الارهاب

وصل فريق استشاري إيراني إلى العاصمة السورية دمشق بصورة عاجلة، وذلك في إطار التعاون العسكري الأمني السياسي لمساعدة سوريا في مواجهة الهجمات الارهابية التي تتعرض لها في الشمال السوري.

وقالت مصادر لوكالة يونيوز، إن من أبرز الشخصيات التي وصلت مع الفريق الاستشاري الى دمشق، هو العميد جواد غفاري الذي سبق أن قاد معركة تحرير حلب من المسلحين في نهاية العام 2017 وساهم ايضاً في قيادة معارك التحرير في تدمر وبادية الشام ودير الزور والبوكمال.

وبدأت المجموعات الإرهابية المسلحة في الشمال السوري بقيادة هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقا) عملية عسكرية واسعة استطاعوا خلالها السيطرة على أجزاء واسعة من مدينة حلب وريفها الغربي وريف إدلب الشرقي، في نقض لاتفاق الهدنة الموقع في أستانا قبل 4 أعوام.

وانسحب الجيش السوري من العديد من مواقعه في حلب وأعاد تنظيم صفوفه في ريف حماة الشمالي، حيث شن هجمات معاكسة ما أدى الى إحباط محاولة وصول المسلحين الى مدينة حماة، فيما لا تزال التعزيزات العسكرية تصل الى الشمال تحضيرا لعملية كبيرة لاستعادة ما خسره الجيش خلال الايام الماضية.