بري: اللجنة المكلفة بالمراقبة مدعوة لمباشرة مهامها فورا وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها ضد لبنان

دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري اللجنة الدولية المكلفة بمراقبة الالتزام باتفاق وقف اطلاق النار إلى مباشرة مهامها إزاء ذلك ووقف الانتهاكات التي تحصل من جانب الاحتلال الإسرائيلي.

وقال بري في بيان :"إن اللجنة المولجة بمراقبة تنفيذ الاتفاق مدعوة الى مباشرة مهامها بشكل عاجل وإلزام اسرائيل بوقف انتهاكاتها وانسحابها من الأراضي التي تحتلها قبل أي شيء آخر".

وذكر بري "خلافا لكل ما يروج له في وسائل الإعلام بأن ما تقوم به إسرائيل منذ بدء سريان وقف إطلاق النار وكأنه من ضمن بنود الاتفاق": مضيفا "أن ما تقوم به قوات الاحتلال الإسرائيلي من أعمال عدوانية لجهة تجريف المنازل في القرى اللبنانية الحدودية مع فلسطين المحتلة يضاف اليها استمرار الطلعات الجوية وتنفيذ غارات استهدفت أكثر من مرة عمق المناطق اللبنانية وسقط خلالها شهداء وجرحى وآخرها ما حصل اليوم في حوش السيد علي في الهرمل وجديدة مرجعيون. كل هذه الاعمال تمثل خرقا فاضحا لبنود اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم اعلانه في تمام الساعة 4:00 فجرا بتاريخ 27 نوفمبر عام 2024 وأعلن لبنان التزامه به".

وأضاف:" نسأل اللجنة الفنية التي ألفت لمراقبة تنفيذ هذا الاتفاق أين هي من هذه الخروقات والانتهاكات المتواصلة والتي تجاوزت 54 خرقا، فيما لبنان والمقاومة ملتزمون بشكل تام بما تعهدوا به".