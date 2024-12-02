الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان يشن غارات على لبنان

افاد مصدر صحفي مساء يوم الاثنين إن الجيش الإسرائيلي الغادر الجبان شن غارات وقصفا مدفعيا على لبنان.

واوضح المصدر بأن الجيش الإسرائيلي الجبان شن غارة على تلة برغز في القطاع الشرقي من جنوب لبنان، واستهدف مارون الراس في القطاع الأوسط جنوبي لبنان.

وذكر المصدر أن غارة إسرائيلية غادرة استهدف أيضا بلدة يارون جنوب لبنان. وأشار إلى أن الغارات تزامنت مع قصف مدفعي على راشيا الفخار والخيام وسهل مرجعيون جنوب لبنان.

وتجددت الغارات الإسرائيلية بالتزامن مع تصريحات وزير الدفاع يسرائيل كاتس، حيث قال "وعدنا أن نرد على كل اختراق لوقف النار وهذا ما سنقوم به

ردا على إطلاق حزب الله النار على موقع للجيش الإسرائيلي في جبل دوف".

وشدد كاتس على أن ما أقدم عليه حزب الله سيقابل برد قاس.

وكان حزب الله قد اصدر بيانا تحدث فيه عن قيامه باطلاق صاروخين على مناطق تواجد الجيش الاسرائيلي كرسالة تحذير ردا على الخروقات التي قام بها الجيش الاسرائيلي الغادر الجبان