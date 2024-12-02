إيران تقرر بقاء مستشاريها العسكريين في سوريا

أعلنت إيران، اليوم الإثنين أنها تعتزم الإبقاء على وجود "المستشارين العسكريين" الإيرانيين في لمساندة القوات الحكومية في مواجهة الهجوم الواسع الذي تشنّه هيئة تحرير الشام الارهابية وفصائل حليفة لها في شمال البلاد.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية اسماعيل بقائي في مؤتمر صحافي إن "وجود المستشارين الإيرانيين ليس أمرا جديدا، كان قائما في الماضي وسيستمر في المستقبل (...) بالتأكيد بحسب رغبة الحكومة السورية".

ولم يحدد المتحدث ما اذا كانت الجمهورية الإسلامية تعتزم زيادة عدد المستشارين أو خفضه.

وأعلنت السلطات الإيرانية خلال الأعوام الماضية، استشهاد العديد من هؤلاء المستشارين إما في معارك وهجمات ميدانية، أو في ضربات جوية تشنّها على الأراضي السورية.

وأفادت طهران الخميس باستشهاد ضابط في الحرس الثوري الإيراني في هجوم شنّه ارهابيون قرب مدينة حلب في شمال سوريا، غداة اندلاع معارك عنيفة بين الجيش السوري وهيئة تحرير الشام الارهابية وفصائل أخرى حليفة لها بدأت هجوما واسعا.