حصيلة جديدة لضحايا الحرب الصهيونية على قطاع غزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة اليوم الاثنين، عن ارتفاع حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الـ423 على القطاع إلى 44.466 شهيدا، و105.358 مصابا، حيث جاء في تقرير الوزارة اليومي أن "القوات الإسرائيلية ارتكبت أربعة مجازر ضد العائلات في قطاع غزة وصل منها للمشافي 37 شهيدا و108 مصابين خلال الساعات الـ24 الماضية".

وأشارت الوزارة إلى أن طواقم الدفاع المدني لا تزال عاجزة عن الوصول إلى جثامين مئات الشهداء العالقة تحت الركام، وتعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول اليهم.

وأهابت الوزارة بذوي الشهداء ومفقودي الحرب بضرورة استكمال بياناتهم بالتسجيل لاستيفاء جميع البيانات عبر سجلات وزارة الصحة.

ويواصل الجيش الإسرائيلي قصف مخيم جباليا وبلدة بيت لاهيا في شمال قطاع غزة بشكل مكثف مستهدفا المباني السكنية والمرافق الطبية وحتى الأنقاض التي يحتمي فيها السكان.

وفي وقت سابق، أعلنت الأمم المتحدة أن النساء والأطفال شكلوا قرابة 70% من ضحايا الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة بين نوفمبر 2023 وأبريل 2024.

بالمقابل، أشارت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" إلى أن النازحين بالخيام في مدينة خان يونس (جنوب القطاع) يواجهون أمطارا غزيرة وارتفاعا في مستوى البحر وغارات وسط طقس شتوي صعب.