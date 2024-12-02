سوريا - لبنان - فلسطين

إسقاط مسيرة أطلقها الإرهابيون بريف حماة


نشر صحيفة الوطن السورية نقلا عن مصدر عسكري بأن الدفاعات الجوية "أسقطت طائرة مسيرة معادية مع ذخيرتها أطلقتها الجماعات الإرهابية المسلحة باتجاه بلدة قمحانة بريف حماة الشمالي"، حيث أظهرت صورة تداولتها وسائل الإعلام الرسمية في سوريا الطائرة المسيرة ويقف جانبها عناصر من الجيش السوري وعدد من المواطنين.

كذلك، ذكرت مصادر أهلية في مدينة حلب، إن حالات اعتقال ودهم وتفتيش للمنازل تقوم بها التنظيمات الإرهابية".

وأضافت المصادر ذاتها أن الإرهابيين يستولون على ممتلكات عامة وخاصة بعد الدخول إلى الكثير من المؤسسات"، مشيرة إلى أن "الإرهابيين يطلبون من موظفي المؤسسات العامة العمل معهم بالترغيب والترهيب".

وجاء ذلك على خلفية هجمات للمسلحين وسيطرتهم على مناطق واسعة في حلب وريفها وإدلب بعد إطلاقهم يوم الأربعاء الماضي عملية أطلقوا عليها تسمية "ردع العدوان".

ويُذكر أن الجيش السوري أعلن سابقا تنفيذ عملية إعادة انتشار على جبهتي حلب وإدلب هدفها تدعيم خطوط الدفاع والمحافظة على أرواح المدنيين والجنود والتحضير لهجوم مضاد.

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