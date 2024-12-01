إيران بشأن أحداث سوريا: جزء من مؤامرات الكيان

اعتبر الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأحد، أن الأحداث الجارية في سوريا جزءا من مؤامرات "الكيان الصهيوني".

​وقال بزشكيان، "الحفاظ على وحدة أراضي الدول وسوريا هو جزء من استراتيجية طهران الإقليمية". وأضاف أن "الأحداث في سوريا جزء من المؤامرات الخبيثة للكيان الصهيوني لنشر الفوضى داخل الدول الإسلامية".

وأكد الرئيس الإيراني أنه "بعد وقف إطلاق النار بلبنان وتركيز الأنظار بغزة تثير الأحداث الأخيرة بسوريا مخاوف بشأن أمن المنطقة".

وهاجمت فصائل مسلحة، مواقع لقوات الجيش السوري شمال غرب البلاد، وقطعت الفصائل الطريق الدولي الذي يصل العاصمة دمشق بحلب، كبرى مدن شمال سوريا.