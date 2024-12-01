رئيس الوزراء السوري: الجيش بدأ مرحلة جديدة من التصدي للعدوان

أكد رئيس الوزراء السوري، محمد الجلالي، اليوم الأحد، (1 كانون الأول 2024)، أن الجيش بدأ مرحلة جديدة من التصدي "للعدوان".

وقال الجلالي عقب جلسة استثنائية لمجلس الوزراء: "اجتمعنا اليوم لنؤكد وقوف الحكومة جنباً إلى جنب مع قواتنا المسلحة لمعالجة التداعيات التي حدثت نتيجة الهجوم الإرهابي واستهداف المدنيين في حلب وريفها".

وأضاف الجلالي: "يقوم الجيش العربي السوري بدعم من كل الفعاليات الحكومية الآن بالتصدي للعدوان والبدء بمرحلة جديدة ونحن نعد بتحرير كامل التراب السوري".

سيطرت "هيئة تحرير الشام"، أو ما كان يسمى سابقا "جبهة النصرة" المصنفة بالإرهاب، مع فصائل مسلحة على مدينة حلب بشكل كامل، وقطعت طريق حلب دمشق أو ما يعرف بـ M5، واستولت على مطار كويرس بريف حلب، بالإضافة إلى مواقع عسكرية أخرى على أطراف المدينة، على رأسها قاعدة منغ العسكرية.

كما أعلنت تلك الفصائل سيطرتها التامة على إدلب أيضا، وعشرات القرى في ريف حماة، متوعدة بالتقدم أكثر بعد.

في المقابل أعلن الجيش السوري عن استعادة السيطرة على مواقع استولت عليها الجماعات المسلحة وطردها منها.